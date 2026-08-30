Rovella si ferma ancora: problema al polpaccio destro, ecco le condizioni

Nicolò Rovella non ha pace; nel match contro il Genoa, poco dopo la mezz’ora, il centrocampista della Lazio ha dovuto lasciare il campo per un infortunio – con tutta evidenza – relativo al polpaccio destro. Ecco le condizioni.

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Infortunio Rovella: gli aggiornamenti sulle condizioni e i tempi di recupero

AGGIORNAMENTO 30 AGOSTO – Nicolò Rovella ha lasciato il campo anzitempo nel match contro il Genoa. Il centrocampista ha chiesto a Taylor di mettere in fallo laterale il pallone, per poi accasciarsi a terra. Il problema riguarderebbe il polpaccio destro, a prima analisi. Il calciatore, nelle prossime ore e giorni, si sottoporrà a esami strumentali per comprendere l’entità dell’infortunio.

AGGIORNAMENTO 3 MAGGIO – Finora soltanto 9 presenze per Nicolò Rovella in stagione ma, contro la Cremonese allo Zini, potranno diventare 10. Contro l’Udinese è tornato tra i convocati, ma aveva più una valenza simbolica che sostanziale. Contro i grigiorossi, invece, spera davvero di riessere utilizzato per la prima volta dopo l’infortunio alla clavicola rimediato a Cagliari. Non sarà al massimo ma, come scrive il CdS, gli può servire per ritrovare confidenza con il rettangolo verde. L’obiettivo della Coppa Italia ha riacceso in Nicolò la fiammella della motivazione, la voglia di esserci e giocarsela da protagonista.

AGGIORNAMENTO 1 MAGGIO – Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, Rovella è pronto a riprendersi la Lazio. Il mediano biancoceleste era pronto a subentrare già contro l’Udinese, ma il cambio forzato di Pellegrini ha rimandato il suo rientro. Sarri darà sicuramente minutaggio al suo regista così da preparare Rovella, auspicabilmente, al rientro a pieno regime per la finale contro l’Inter.

AGGIORNAMENTO 30 APRILE – È ancora Repubblica a fornire aggiornamenti sulle condizioni di Rovella. A Cremona, il centrocampista sarà inserito nella ripresa, iniziando così a mettere minuti nelle gambe in vista del giorno X della finale di Coppa Italia. L’obiettivo è chiaro: recuperare la migliore condizione, dopo una terribile stagione, per ritagliarsi uno spazio nella sfida all’Inter.

Curiosamente, i nerazzurri erano stati proprio il club che aveva cercato Rovella in estate. Ad Appiano c’è chi lo stima moltissimo, ma appare presto per sbilanciarsi: ora la priorità di Rovella è tornare al top e fare il possibile per vincere la Coppa Italia con la Lazio, la squadra del suo presente. Il futuro si deciderà dopo.

AGGIORNAMENTO 26 APRILE – Anche da Repubblica filtra ottimismo: L’obiettivo di Rovella, scrive il quotidiano, è quello di essere a disposizione per la finale di Coppa Italia contro l’Inter e quindi per il successivo derby. Da Formello per ora non arrivano certezze, ma la tenacia e la determinazione del centrocampista potrebbero regalare alla Lazio una risorsa in più nel finale di stagione.

AGGIORNAMENTO 25 APRILE – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, ora il rientro in gruppo di Rovella non è più un’ipotesi remota. Il mediano biancoceleste ha sensazioni positive e la tabella di marcia per il suo rientro sembra rispettata. Il traguardo, dopo la frattura alla clavicola, si avvicina: la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l’Inter è nel mirino. Vuole esserci, l’appuntamento è troppo importante per mancarlo.

A margine della conferenza stampa post-partita di Atalanta Lazio, Sarri ha parlato delle condizioni di Rovella: “Ha avuto il via libera per qualche impatto sulla spalla operata. Ancora una settimana a parte, poi potrebbe riaggregarsi. Spero di riaverlo per qualche gara”. Come scrive il Corriere dello Sport, Rovella potrebbe dunque tornare in vista della partita con la Cremonese del 4 maggio, ma se servirà un periodo di riatletizzazione.



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