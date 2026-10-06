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Guai per Allegri: Vergara ko e a rischio per la Lazio

Published

2 ore ago

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Infortunio Vergara Napoli

Non solo Favasuli: la sosta nazionali ha privato il Napoli di Max Allegri di Antonio Vergara, che rischia di saltare per infortunio anche la gara dell’8 novembre contro la Lazio.

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Qui Napoli, Vergara rischia di saltare la Lazio per infortunio

Lesione distrattiva di medio grado del soleo destro: questa l’entità dell’infortunio che ha costretto Antonio Vergara al cambio sul finire di Italia Turchia. Difficilmente lo stop sarà di una durata inferiore di un mese: con tutta probabilità il centrocampista azzurro non ce la farà per la sfida del Maradona contro la Lazio dell’8 novembre, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Il suo rientro, infatti, dovrebbe avvenire dopo la sosta di novembre.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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