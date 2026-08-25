Qui Udinese, tegola per Runjaic in vista della Lazio: Zaniolo finisce ko

Brutte notizie per l’Udinese, che lunedì 7 settembre alle ore 20:45 attende la Lazio per la terza giornata di Serie A: Runjaic perde Nicolò Zaniolo per infortunio.

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Udinese – Lazio, Zaniolo ai box per infortunio

Il dolore all’anca accusato da Nicolò Zaniolo durante la partita tra l’Udinese e il Sassuolo potrebbe essere più grave del previsto: secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, l’ex Roma potrebbe aver patito uno stiramento al bacino; in tal caso, lo stop sarebbe di almeno un mese, e il classe ’99 sarebbe costretto a saltare anche la sfida contro la Lazio del 7 settembre. Solo il comunicato ufficiale dei bianconeri in seguito agli esami strumentali, comunque, potrebbe fare chiarezza sulla situazione.

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