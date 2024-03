Insigne: "Eccessive le critiche a Immobile, ha fatto tanto per la Lazio"

Tempo di lettura: 2 minuti

INSIGNE IMMOBILE INTERVISTA - L'attaccante del Toronto, Lorenzo Insigne, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha ricordato gli inizi di carriera e l'amicizia con Ciro Immobile, nata ai tempi del Pescara.

Insigne ricorda gli inizi di carriera con Immobile

Questo il ricordo Lorenzo Insigne a Cronache di Spogliatoio: "Volevo dimostrare sempre di più la mia fame. È l’unico modo per rispondere sia alle critiche, sia alle pressioni. Ne ho parlato spesso con Ciro Immobile. È uno dei miei amici nel calcio. Anche durante i suoi momenti di difficoltà, ci siamo sentiti. Gli ho detto che una carriera è fatta di alti e bassi, è successo anche a me".

Sulle critiche a Immobile

"Credo che le critiche per lui siano eccessive, perché ha fatto tanto sia per la Lazio oltre ad aver dimostrato il suo valore a tutti gli appassionati. È normale che da lui si aspettino 30 gol all’anno: gli ho detto che è colpa sua, perché li ha abituati troppo bene! Vedo le sue partite ancora oggi: certo, sta segnando bene, ma ci mette l’anima anche quando il pallone non entra e lo fa fino alla fine".

Sugli inizi di carriera

"Ci siamo conosciuti a Pescara. Io, lui e Verratti. Sinceramente non avremmo mai pensato di ritrovarci sul tetto d’Europa qualche anno dopo. Per noi è stato un grande traguardo vincere insieme. Ricordo che una volta nevicò e rimandarono la partita. Eravamo in ritiro e iniziammo a giocare a nascondino per ingannare il tempo. Solo così potevamo fare! Ma il giorno dopo Zeman fece spalare il campo soltanto all’esterno e iniziò a farci correre per tutto l’allenamento! Abbiamo fatto un grande percorso insieme".

Sulla separazione dopo il Pescara

"Poi ci siamo divisi perché i nostri cartellini appartenevano a 3 squadre diverse: Marco è andato in Francia, io sono tornato al Napoli e Ciro ha iniziato il proprio giro rientrando alla Juventus. L’Europeo ci ha riportati per un mese, ogni giorno e tutto il giorno, insieme. Siamo sempre rimasti in contatto ma la Nazionale ci ha tenuto uniti".