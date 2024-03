Instagram e Facebook down: segui la Lazio con Lazionews.eu

Tempo di lettura: < 1 minuto

INSTAGRAM FACEBOOK META DOWN- Sono numerosissime le segnalazioni che arrivano alla redazione di Lazionews.eu e che si stanno moltiplicando su tutto il web: Facebook e Instagram non funzionano. I due social targati Meta, infatti, non caricano la schermata, impedendo l'accesso, non riconoscendo la password degli utenti o, semplicemente, non caricando la pagina.

Social in tilt: Facebook e Instagram down

Non sono state, al momento, rilasciate dichiarazioni o comunicati da parte di Meta, ma l'interruzione del servizio pare ormai diffusa. Senza che la causa sia nota. Downdetector, il portale sul quale gli utenti possono segnalare questo tipo di malfunzionamenti, è in tilt.

Non essendo nota la causa di questa interruzione, non è possibile sapere quando i due colossi social, che sono down circa dalle 16.00, potranno tornare a lavorare in maniera efficace. Non una bellissima notizia per i tanti appassionati di sport e di calcio, con una grande serata di Champions League ormai alle porte.

Clamoroso il traffico social che, dalle due piattaforme, si è riversato su X che, al momento, non riscontra problemi.

Social down : segui la Lazio grazie a Lazionews.eu

5 marzo 2024. La giornata di Bayern Monaco-Lazio. Quella che i tifosi stanno aspettando da tempo. E che potrebbe essere rovinata dal down di Facebook e Instagram, che potrebbe limitare la possibilità di seguire il match dell'Allianz Arena.

Potrebbe, perché Lazionews.eu permette ai propri affezionati lettori l'iscrizione gratuita ai canali Telegram e WhatsApp della redazione, per non mancare neanche una notizia o un aggiornamento. In aggiunta, ovviamente, al più che efficace account X.