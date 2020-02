Tempo di lettura: < 1 minuto

SAMIR HANDANOVIC LAZIO INTER – Ancora fermo ai box il portiere nerazzurro Samir Handanovic. Neanche oggi, nonostante la possibilità di indossare il tutore, il portiere ha svolto il lavoro con il pallone. Infatti, nonostante il giocatore sia pronto, lo staff medico è ancora scettico su un suo eventuale impiego e Conte li appoggia.

Samir Handanovic

Sarebbe eccessivamente rischioso per l’Inter forzare il rientro del portiere con un calendario che si prospetta davvero molto intenso per la squadra di Milano. Prima il derby contro il Milan questa, poi la Lazio, oltre alla Coppa Italia e l’Europa League. C’è un rischio concreto di peggiorare la situazione con una frattura, che fermerebbe il giocatore per molto tempo. Nonostante ciò l’estremo difensore nerazzurro spinge per rientrare, ma la società non è convinta. Domani avremo la risposta definitiva in vista del derby. Qualora l’impiego del giocatore dovesse essere positivo, Handanovic prenderebbe parte alla sfida anche contro la Lazio.

