INTER LAZIO PAGELLE – Un gol di D’Ambrosio a metà primo tempo è sufficiente all‘Inter per archiviare la pratica Lazio. I biancocelesti, molto propositivi sino all’ora di gioco, crollano fisicamente nella ripresa, non riuscendo a recuperare lo svantaggio. Correa e Luis Alberto sprecano diverse occasioni e Handanovic abbassa la saracinesca. Il coraggio di Inzaghi di puntare su un leggero turnover (Jony, Caicedo e Parolo titolari) non premia i capitolini. Questi i voti dati ai biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT

Strakosha 6; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Bastos 5.5; Lazzari 4, Milinkovic 6, Parolo 6, Luis Alberto 5, Jony 5; Correa 5.5, Caicedo 6.5. Immobile 5, Leiva 5.5, Berisha 5.5.

GAZZETTA DELLO SPORT

Strakosha 6.5; Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Bastos 5.5; Lazzari 5, Milinkovic 6, Parolo 6, Luis Alberto 5.5, Jony 4.5; Correa 4.5, Caicedo 6.5. Immobile 5.5, Leiva 5.5, Berisha 5.5.

TUTTOSPORT

Strakosha 6; Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6.5, Bastos 6.5; Lazzari 5, Milinkovic 5, Parolo 6, Luis Alberto 5.5, Jony 4.5; Correa 4.5, Caicedo 6.5. Immobile 5, Leiva 5.5, Berisha 6.

CORRIERE DELLA SERA

Strakosha 6.5; Luiz Felipe 5.5, Acerbi 7, Bastos 6.5; Lazzari 5.5, Milinkovic 5.5, Parolo 5.5, Luis Alberto 5, Jony 5; Correa 6.5, Caicedo 6. Immobile 5.5, Leiva 6, Berisha s.v.

LEGGO

Strakosha 6; Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6.5, Bastos 6.5; Lazzari 5.5, Milinkovic 6, Parolo 6, Luis Alberto 5.5, Jony 5; Correa 5.5, Caicedo 6.5.

LE PAGELLE DI LAZIONEWS.EU

Strakosha 6; Luiz Felipe 5, Acerbi 6.5, Bastos 6.5; Lazzari 5.5, Milinkovic 6, Parolo 6, Luis Alberto 6, Jony 5; Correa 5.5, Caicedo 6.