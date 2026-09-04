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Lazio Women, la designazione arbitrale per la sfida all’Inter

Published

51 minuti ago

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Lazio Women

Prima trasferta ufficiale della stagione per la Lazio Women, che affronterà l’Inter domenica 6 settembre alle ore 15 per la terza giornata di Serie A Women’s Cup: la designazione arbitrale del match.

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La designazione arbitrale di Inter Lazio Women.

La sfida fra le biancocelesti e le nerazzurre sarà diretta dal signor Davide Gandino di Alessandria. A coadiuvarlo gli assistenti Ahmed Maher Said I. Eltantawy e Ionut Eusebiu Nechita con Davide Scalvi quarto ufficiale.

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