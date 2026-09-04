ARBITRI
Lazio Women, la designazione arbitrale per la sfida all’Inter
Prima trasferta ufficiale della stagione per la Lazio Women, che affronterà l’Inter domenica 6 settembre alle ore 15 per la terza giornata di Serie A Women’s Cup: la designazione arbitrale del match.
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La designazione arbitrale di Inter Lazio Women.
La sfida fra le biancocelesti e le nerazzurre sarà diretta dal signor Davide Gandino di Alessandria. A coadiuvarlo gli assistenti Ahmed Maher Said I. Eltantawy e Ionut Eusebiu Nechita con Davide Scalvi quarto ufficiale.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
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|3
|2
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|Cagliari
|3
|2
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|3
|2
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|0
|2
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|0
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|0
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|Parma
|0
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|Monza
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|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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