INTER LUKAKU – Dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan, per l’Inter è tempo di pensare alla Lazio, prossima sfidante in campionato. Lo sa bene Lukaku, che ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il Derby.

Lukaku sulla Lazio

“Sono molto contento per la vittoria e felice per la squadra, ma mercoledì abbiamo una partita difficile contro la Lazio. Lotta scudetto? Non voglio parlarne, penso solo alla sfida con i biancocelesti. La Lazio è una squadra che gioca da tanti anni insieme con un modulo ben definito, sa bene cosa fare. Tutte le volte che abbiamo vinto contro di loro non è stata facile, altre volte abbiamo perso. Per portare a casa un risultato tutti dovremo dare il 110%”