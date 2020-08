Tempo di lettura: < 1 minuto

CANDREVA INTER LUTTO – Antonio Candreva piange sui social la scomparsa del papà Marcello. Il centrocampista dell’Inter, classe 1987, ha pubblicato un post in bianco e nero su Instagram che lo ritrae sorridente in compagnia del genitore. “Ti porterò sempre con me. Ciao Pa“. Il padre, come aveva annunciato lo stesso giocatore lo scorso aprile, combatteva da più di un anno contro un brutto male. Oggi la triste dipartita.

