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L’Inter ribalta il Bologna, Lazio chiamata a rispondere

Published

2 ore ago

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Inter prima Lazio chiamata a rispondere

L’Inter supera il Bologna in rimonta e consolida il primo posto in classifica, almeno momentaneamente in solitaria: la Lazio domani a Torino è chiamata a dare il massimo per conquistare altri punti.

Leggi anche: Venezia, Antonelli svela: “Ci era piaciuta la squadra contro la Lazio”. Poi la scelta su Stroppa

L’Inter prima a +3, la Lazio a Torino per rispondere

L’Inter ribalta il Bologna e conquista tre punti pesanti nella corsa al vertice. Al Dall’Ara finisce 3-1 per i nerazzurri di Cristian Chivu, capaci di reagire allo svantaggio e trovare la via del gol con Thuram, Carlos Augusto e Bonny salendo così a quota 19, portandosi a tre punti di vantaggio sulla Lazio. I biancocelesti, tuttavia, hanno ancora la sfida contro la Juventus da recuperare: Gattuso e i suoi non vogliono fermarsi e proveranno a conquistare punti per accorciare le distanze e restare agganciati alla vetta.

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5 Milan 12 6
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7 Juventus 11 6
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12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
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