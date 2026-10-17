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L’Inter ribalta il Bologna, Lazio chiamata a rispondere
L’Inter supera il Bologna in rimonta e consolida il primo posto in classifica, almeno momentaneamente in solitaria: la Lazio domani a Torino è chiamata a dare il massimo per conquistare altri punti.
Leggi anche: Venezia, Antonelli svela: “Ci era piaciuta la squadra contro la Lazio”. Poi la scelta su Stroppa
L’Inter prima a +3, la Lazio a Torino per rispondere
L’Inter ribalta il Bologna e conquista tre punti pesanti nella corsa al vertice. Al Dall’Ara finisce 3-1 per i nerazzurri di Cristian Chivu, capaci di reagire allo svantaggio e trovare la via del gol con Thuram, Carlos Augusto e Bonny salendo così a quota 19, portandosi a tre punti di vantaggio sulla Lazio. I biancocelesti, tuttavia, hanno ancora la sfida contro la Juventus da recuperare: Gattuso e i suoi non vogliono fermarsi e proveranno a conquistare punti per accorciare le distanze e restare agganciati alla vetta.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
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|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
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|Milan
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|6
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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