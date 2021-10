Inter | Problema per Lautaro Martinez, che però resta in Argentina

- Advertisement -

INTER ARGENTINA LAUTARO – Tra poco più di una settimana, sabato 16 ottobre per la precisione, si giocherà Lazio – Inter. Un big match al rientro dalla sosta per le nazionali al quale entrambe le squadre proveranno ad arrivare al meglio, sia come preparazione che, soprattutto, come presenza dei singoli. In tal senso, preoccupa in casa Inter la situazione legata a Lautaro Martinez, assente nel match di questa notte tra la sua Argentina e il Paraguay.

Problema fisico per Lautaro Martinez

I medici dell’Argentina, come riportato da Tuttomercatoweb.com, hanno comunicato un affaticamento per Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e prossimo rivale della Lazio. Tuttavia, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, il ‘Toro’ non è salito su nessun volo direzione Milano e, nonostante l’assenza nel match tra Argentina e Paraguay, è rimasto con la Seleccion. Aumenta così il rischio per i nerazzurri di riavere il numero 10 solamente venerdì sera, a poche ore dall’incontro con i biancoazzurri.