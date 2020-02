Tempo di lettura: < 1 minuto

INTER CALCIOMERCATO VIVIANO – L’infortunio alla mano di Samir Handanovic preoccupa e non poco l’ambiente nerazzurro. Contro il Milan, Conte è stato costretto a fare a meno del portiere e ha schierato Padelli che è apparso incerto in più di un’occasione. Alla corte del tecnico ex Juve, però, potrebbe arrivare Emanuele Viviano che stamattina ha svolto le visite mediche per il tesseramento. L’ex portiere della Spal, potrebbe essere tesserato dall’Inter in extremis e utilizzato proprio contro la Lazio.

