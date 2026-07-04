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Lotito in procura: “Temo ci sia una regia che vuole destabilizzare la Lazio”
Il Fatto Quotidiano dà cronaca di un interrogatorio di Claudio Lotito, risalente allo scorso 30 giugno, presso la procura di Roma, nella quale il presidente della Lazio, ritenuta persona offesa all’interno di un’ampia inchiesta per tentata estorsione, atti persecutori e aggiottaggio; in tale sede, il patron biancoceleste ha ripercorso numerosi aspetti che ritiene poco chiari nell’ambito della protesta della tifoseria laziale.
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L’interrogatorio di Lotito in procura: il presidente denuncia aspetti poco chiari nella protesta della tifoseria
“C’è una regia che vuole destabilizzare la Lazio e farla finire in mani ignote. Si tratta di una regia terza ed esterna, tesa a destabilizzare economicamente l’asset societario della S.S. Lazio, minando la sua stabilità finanziaria e azionaria.”
Queste le parole messe a verbale dal presidente e riportate dal quotidiano. La procura, dal canto suo, è ancora in fase iniziale nella sua inchiesta, e sta indagando su una possibile opera di fiaccamento a danno di Lotito.
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