Cucchi: "Oggi troppo tattici, Maestrelli invece..."

INTERVISTA CUCCHI LAZIO- Riccardo Cucchi, noto commentatore sportivo, ha rilasciato un'intervista a TMW, nella quale ha parlato di Lazio. Indimenticabile, per i tifosi laziali, la sua voce: è stato lui a raccontare lo Scudetto del 2000. Ecco le sue parole, che coinvolgono anche un mostro sacro biancoceleste come Maestrelli.

Le parole di Cucchi nell' intervista sulla Lazio

Cucchi su Maestrelli

"Gli allenatori, diventati esasperatamente tattici, hanno delle colpe. Ero a cena con Franco Nanni, il '6' della Lazio del 1974. Sapete qual era l’allenamento base della Lazio di Maestrelli? Partitelle. Punto e basta. L’overdose di calcio? Se scomparisse tutta la frutta e ci fossero solo le mele, prima o poi le persone si stancherebbero pure delle mele".

Cucchi sul calcio

"Se il calcio può ancora cambiare? Sono convinto che sia possibile. Né per romanticismo, né per nostalgia. Quest’ultima poi è cattivissima consigliera. Il calcio deve interrogarsi sul dove sta andando a finire e se voglia restare uno sport o andare verso lo spettacolo. Ne ho viste tante di partite. Ma mentre le raccontavo non pensavo al fatto che fossero belle o brutte. Se non si ama il calcio e si pretende intrattenimento si perde di vista il senso. C’è un problema di questi tempi: c’è stanchezza dei giovani nei confronti di questo sport. Essere annoiati dal calcio, vuol dire non averlo capito. Il calcio si vede dallo stadio, da casa in tv… dal divano con 24 telecamere è una fiction. Se giocassero in continuazione, tutti i giorni, Sinner contro Djokovic, cosa pensereste? Il calcio esiste perché esiste la passione di chi lo ama. Anche le squadre più sconosciute hanno degli appassionati che amano la propria squadra e il proprio contesto. Perché il calcio sia appassionante, ha bisogno di sentimenti. In curva vedo gente di ogni età ed estrazione sociale commuoversi ed arrabbiarsi per 90'".

Cucchi sul dribbling

"Avrete notato come i narratori di calcio oramai quasi non usino più questa parola. Si usa il 'saltare l’uomo'. C’era l’ardimento e l’ardire di pensarlo e anche il coraggio di osarlo. La prima cosa che insegnano ai bambini è la triangolazione. Nessuno incoraggia più nell’uno contro uno il ragazzino a saltare. Borges diceva che dove c’è un bambino che prende a calci qualcosa, comincia la storia del calcio. Voglio citare un elemento biografico di Bruno Giordano. Lui è nato a Vicolo del Cinque, a Trastevere. Quelle vie sono lastricate di sampietrini. Lui da bambino giocava lì. Da questa esperienza da strada, all’oratorio del Don Orione. Queste sono storie che non esistono più".

Cucchi sulla Nazionale

"Tornando ai settori giovanili c’è un fraintendimento di base. L’altezza media dei calciatori si è innalzata da morire. Pensate che Boninsegna era alto 174 centimetri. Oggi sarebbe considerato basso. Il problema della nostra Nazionale è l'assenza di talento. A volte sottovalutiamo il fattore del talento della Nazionale del 2006. Il mio modo di pensare al futuro del calcio è un’analisi fattuale di quel che abbiamo sottovalutato nel percorso, vale a dire il sentimento".