Gualtieri: “Flaminio? La Lazio ha presentato un progetto serio”

Lo Stadio Flaminio rimane ancora un rebus per la Lazio, a sciogliere alcuni dubbi ci ha però pensato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il primo cittadino ha da poco rilasciato una ricca intervista in diretta su Retesport.

LEGGI ANCHE: Biglietti Lazio Mantova: tutte le info sulla vendita dei biglietti

Le parole di Gualtieri nell’intervista sul Flaminio, futuro stadio della Lazio

“Noi seguiamo con lo stesso livello di serietà e rigore la proposta della Lazio di ammodernare il Flaminio, oggi un rudere abbandonato di proprietà di Roma Capitale. Non c’è questione di colori o fede calcistica, seguiamo con massima attenzione questa fase. La Conferenza dei Servizi si concluderà a breve, nelle prossime settimane, e siamo in attesa sul via libera della Soprintendenza di Stato. Rispetto allo stadio della Roma, che sarà edificato su un terreno di Roma Capitale, libero con cubature già previste dal Piano Regolatore. Il Flaminio non prevede cubature aggiuntive, ma è un impianto già esistente che però è un bene vincolato a livello architettonico. Serve dunque un parere vincolante della Soprintendenza di Stato”.

Gualtieri sulle tempistiche

“Stanno discutendo nel merito, noi in questa fase come Roma Capitale assistiamo ma è una discussione che nel merito non ci compete. Abbiamo fiducia nella serietà della Soprintendenza, nella Lazio che ha presentato un progetto serio, aspettiamo l’esito di questa interlocuzione. In caso di accordo tra le parti, si porterà l’iter in Assemblea capitolina. Se l’iter dovesse andare avanti, posso aggiungere che trattandosi di una ristrutturazione e considerando che la Lazio sta andando avanti sul progetto, il Flaminio potrebbe procedere per tempistiche quasi affiancato a quello di Pietralata, con tempi non molto distanti l’uno dall’altro, proprio perché si tratta di due progetti completamente diversi”

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP