MILAN LAZIO INZAGHI – Il tour de force della Lazio non è ancora finito. Dopo aver brillantemente superato gli esami Fiorentina e Torino, la squadra di Inzaghi è attesa tra due giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan. I rossoneri, tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale con la Spal (1-0 ndr), sono storicamente un avversario ostico per i capitolini, soprattutto in casa dove un successo in campionato manca da ormai più di 30 anni.

Inzaghi a caccia del tris

I motivi per fare bene sono tanti. Da una classifica che non permette passi falsi alla voglia di rivalsa nei confronti dei rossoneri, la Lazio potrà aggiungerne un terzo. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste ha conquistato solo una volta tre vittorie di fila. Era la stagione 2017-18, la Lazio vinse contro Cagliari, Bologna e Benevento. Anche in quell’occasione, così come ai giorni d’oggi, si giocarono due partite fuori e una all’Olimpico e il periodo dell’anno era simile (dal 22 al 29 ottobre). Analogie che l’allenatore piacentino spera possano essere di buon auspicio.