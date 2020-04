Tempo di lettura: 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Si vive ancora una situazione di emergenza in Italia a causa del coronavirus, nonostante sia iniziata una lenta discesa. Nonostante ciò, la Serie A e in particolar modo Gabriele Gravina continuano a fare ipotesi per un’eventuale ripresa.

Il mondo Lazio

In casa Lazio oggi il mister Simone Inzaghi ha spento 44 candeline. Nel frattempo Lucas Leiva, dopo l’operazione svolta ieri, sarà pronto a tornare in campo tra un mese. Lo stesso centrocampista proprio oggi è stato raggiunto da Ciro Immobile in un particolare record: un milione di follower su Instagram. Marco Parolo, invece, si racconta in un’intervista dichiarano tutto il suo amore ai colori biancocelesti. Caicedo, invece, raggiunge un altro primato: tra i migliori attaccanti nella classifica del CIES. Tra gli ex, Onazi, anche oggi ha ricordato un momento speciale vissuto con l’aquila sul petto. Sul fronte mercato si continua a seguire Hagi Jr, mentre Tare mette nel mirino un giovane talento dell’Avellino.

Le parole di oggi

Ci sarà ancora da attendere per il ritorno in campo della Serie A, nonostante un primo protocollo emanato dalla FMSI per un’eventuale ripresa. Il Presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha definito il 3 agosto come data limite per il termine dei tornei, mentre la UEFA ha fatto retrofont smentendo la possibilità che tutto debba finire entro quella data. Tra gli altri, oggi hanno preso la parola anche il Presidente del Verona, Maurizio Setti, che ha ribadito che si troverà un accordo per il taglio degli stipendi. Paolo Condò, invece, ha sottolineato la poca serietà della Serie A nei confronti della Premier League. Tra gli ex laziali, invece, ha preso parola Dejan Stankovic che ha raccontato alcuni dei momenti gloriosi vissuti in biancoceleste e in nerazzurro. Infine, Fonseca ha parlato della sua esperienza alla Roma e del derby con la Lazio.

