NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Venerdì 4 dicembre, mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo del calcio, la Lazio si prepara alla sfida di campionato contro lo Spezia. In attacco, contro i bianconeri, potrebbe partire dal primo minuto Andreas Pereira, che permetterà a Joaquin Correa di riposare. In porta, invece, dovrebbe essere confermato Pepe Reina. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Spezia Lazio, tutte le news della vigilia

La Lazio, a bordo del suo aereo, è giunta in Liguria dove sabato 5 dicembre affronterà lo Spezia di mister Italiano. Il tecnico Simone Inzaghi deve riscattare la sconfitta subìta all’Olimpico da parte dell’Udinese. Per farlo si affiderà al suo bomber per eccellenza, Ciro Immobile, che è pronto a battere un altro record. A centrocampo sarà importante l’apporto di Marco Parolo, visto che Lucas Leiva è diffidato. La partita avrà un sapore particolare per Francesco Acerbi. Il Leone, infatti, è cresciuto nel settore giovanile dei bianconeri. In giornata sono arrivate anche le parole di Fabio Gismondi e Sergio Borgo, che hanno espresso la loro opinione sul match di domani. Del club capitolino hanno parlato anche il difensore del Milan Alessio Romagnoli e Maurizio Manzini.

Le altre news

La Lazio è pronta a ricevere 35 milioni di euro dalla Champions League grazie a dei bonus legati alla partecipazione, le gare vinte, le pareggiate e la quota del coefficiente. Intanto è ufficiale la data del recupero della partita tra la Lazio Women e l’Orobica Bergamo. Si gioca domenica 6 dicembre alle 14:30. Nel frattempo Fabio Paratici è finito sotto indagine per il famoso esame di Luis Suarez e lo stadio San Paolo è stato rinominato Diego Armando Maradona. Oggi è anche l’anniversario del gol di Caicedo contro la Sampdoria allo scadere, che fu la prima rete delle tante segnate dal Panterone negli ultimi minuti di gara. Nella giornata odierna, infine, è venuto a mancare Mario Maraschi. L’ex giocatore, tra le altre, della Lazio aveva 81 anni.

Emanuele Castellucci

