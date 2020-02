Tempo di lettura: < 1 minuto

INZAGHI STAFF – Da qualche anno ormai Simone Inzaghi non è più una sorpresa. Promosso dalla Primavera per sostituire Pioli nelle ultime giornate del 2016 e confermato quasi per caso l’anno successivo a causa del mancato arrivo di Bielsa, il tecnico piacentino ha pian piano convinto tutti. Oggi Lotito se lo tiene stretto e non ha fin qui ceduto alla corte delle tante squadre che lo vorrebbero sulla loro panchina. Mai come quest’anno è riuscito a riaccendere gli animi dei tifosi proiettando la squadra in una corsa scudetto impronosticabile ad inizio stagione.

Lo staff di Simone Inzaghi

Come spesso accade però, dietro ad una grande mente c’è un team di collaboratori senza i quali nulla sarebbe possibile. È il caso dello staff di Simone Inzaghi che, come si legge sul Corriere dello Sport, lavora in sinergia con lui grazie ad un grande spirito di gruppo. Oltre al vice allenatore Farris, che lavora principalmente sulla difesa, Cecchi e Rocchini completano il pacchetto di assistenti tecnici. Allavena e Cerasaro si occupano dei video, componente fondamentale per studiare gli avversari e anche per rivedere sé stessi, e sono i così detti match analyst. Sono 4 poi i preparatori atletici della squadra, Ripert, Fonte, Spicciariello e Bianchini a cui si aggiungono i due preparatori dei portieri Grigioni e Zappalà specializzati nella difesa della porta. In tutto formano una squadra di 11 persone preparate e professionali, attori non protagonisti che sono il vero motore della squadra.

