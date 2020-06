Tempo di lettura: < 1 minuto

SIMONE INZAGHI LAZIO – La storia d’amore tra Simone Inzaghi e la Lazio è destinata a continuare per altro tempo. Come aveva anticipato Tare, la priorità della Lazio era il rinnovo del tecnico, e alla fine così è stato.

Il rinnovo di Simone Inzaghi

Secondo quanto riporta Il Messaggero, Simone Inzaghi avrebbe accettato la proposta di rinovo fino 2023 a 2,5 milioni a stagione. Il punto d’incontro con la società biancoceleste dovrebbe esser arrivato sulla base di due incontri: il primo in cui si era arrivati all’accordo, il secondo (giovedì scorso) per la firma. Il tecnico sembra non abbia voluto attendere la fine della stagione per firmare e avrebbe accettato subito la proposta del presidente Lotito. Inoltre, in caso di Scudetto, Inzaghi, riceverebbe sia un premio di 500.000 euro oltre ad un bonus che lo porterebbe a percepire più di 3 milioni nelle prossime stagioni. Simone continuerà a vestire gli abiti del condottiero e proverà a far trionfare la sua amata Lazio.

