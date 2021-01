Tempo di lettura: < 1 minuto

INZAGHI FONSECA – Meno uno al derby della Capitale. Entrambe le tifoserie sono impazienti di vedere, anche se a distanza, la sfida tra Roma e Lazio. I due allenatori stanno preparando nel minimo dei dettagli la partita.

Inzaghi, Fonseca e il gioco verticale

Come riporta il Corriere dello Sport, Lazio–Roma sarà un derby verticale. Sì, perché Paulo Fonseca e Simone Inzaghi sono i due allenatori che verticalizzano meglio il gioco in Serie A. Il biancoceleste lo fa in un modo, il giallorosso in un altro. Simone va in profondità con la palla lunga, Paulo sfonda per vie centrali con scambi stretti dei trequartisti. Per la Lazio, Luis Alberto arretrato è la chiave del gioco. Per la Roma, Pellegrini più avanzato sta portando quell’equilibrio che permette alla squadra di segnare più gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.