INZAGHI LAZIO – Il matrimonio tra la Lazio e Simone Inzaghi è destinato a continuare. Su questo non ci sono mai stati troppi dubbi, ma le voci che lo volevano alla Juventus al posto di Maurizio Sarri e la firma sul rinnovo di contratto che tarda ad arrivare lasciavano la situazione sospesa. A seguito della sconfitta subita dai bianconeri contro il Lione in Champions League, la Vecchia Signora ha deciso di esonerare il tecnico ex Napoli e di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. Questo annuncio conferma come il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, non abbia mai permesso ad altre squadre di avvicinarsi al proprio allenatore. Come riporta Il Messaggero, Simone Inzaghi non si muoverà da Roma. Il tecnico piacentino guiderà la Lazio in una stagione che, con la Champions e l’imminente arrivo di David Silva, si preannuncia entusiasmante.

