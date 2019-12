Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO STORE SIMONE INZAGHI – Si è svolta questo pomeriggio, a Piazza di Spagna, la cerimonia di apertura del nuovo store biancoceleste nel pieno centro della Capitale. Tanto entusiasmo tra il popolo laziale, così come numerosa la rappresentanza di giocatori accorsi all’evento. Oltre a loro si è presentato anche mister Simone Inzaghi, che si è fermato ai microfoni dei giornalisti presenti.

Lazio Juventus

“Fa piacere avere alle spalle così tanti tifosi, c’è tanto entusiasmo intorno a questa squadra. Siamo in un buon momento, sappiamo che affronteremo la Juventus. La stiamo preparando nel migliore dei modi. Loro in crisi? Non credo, è sempre difficile affrontarli. Non vogliamo fermare la nostra striscia di vittorie, servirà una partita compatta, giocando con consapevolezza”.

Sfida scudetto

Sfida scudetto? No, il distacco si è accorciato, ma più che allo scudetto guarderei a noi, che dobbiamo rimanere umili pur ponendoci degli obiettivi e guardando in avanti. Ronaldo lo conosciamo tutti, hanno grandi campioni, noi dovremo fare una grande partita ma consapevoli che giocando in questo modo anche noi siamo una squadra molto importante”.