INZAGHI CONFRONTO SQUADRA – Alla vigilia della partita di Europa League contro il Cluj, ancora nervi tesi in casa Lazio. Simone Inzaghi non vuole più coprire gli errori della squadra e chiede ai suoi maggiore concentrazione nei momenti determinanti della partita. Ieri il tecnico ha chiamato il gruppo a rapporto nel tentativo di dargli una scossa.

Inzaghi chiede determinazione

Come riporta Il Messaggero, il tecnico della Lazio ha chiesto ai calciatori maggiore attenzione alla fase difensiva ma soprattutto più cattiveria sotto porta. Nel confronto di ieri con la squadra, Inzaghi non ha risparmiato critiche all’atteggiamento troppo morbido dei suoi giocatori che ha permesso alla Spal di rimontare e vincere la gara di domenica pomeriggio. “Dobbiamo imparare a gestire i momenti della gara, essere più lucidi in difesa e sotto porta. Chiudere prima la partita e saper soffrire”. Queste le parole rivolte dall’allenatore piacentino ai suoi. Breve, conciso, ma estremamente concreto.