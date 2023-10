Simone Inzaghi sul poker di Lautaro: "Il mio con la Lazio più bello"

Tempo di lettura: < 1 minuto

INZAGHI LAZIO POKER LAUTARO - Lautaro Martinez ha segnato la bellezza di quattro reti entrando dalla panchina contro la Salernitana. Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si gode le prestazioni del suo bomber e paragona il poker dell'argentino a quello realizzato da lui stesso con la maglia della Lazio.

Simone Inzaghi paragona il suo poker con la Lazio e quello di Lautaro

Al termine della partita, in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha paragonato il poker realizzato da Lautaro a quello fatto da lui stesso in maglia Lazio, il 14 marzo del 2000 contro il Marsiglia: "Lautaro deve semplicemente continuare così. Aveva bisogno di rifiatare, ma non molla mai: ha fatto 4 gol ma la squadra gli ha dato ottimi palloni".

Su quale sia il poker più bello

"Sono più belli i gol che ho fatto io, anche perché ho pure sbagliato il rigore".