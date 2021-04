Tempo di lettura: < 1 minuto

INZAGHI HELLAS VERONA LAZIO – Dopo cinque anni sulla panchina della Lazio, per la prima volta Simone Inzaghi è costretto a restare lontano dalla propria squadra. I biancocelesti volano al Bentegodi per sfidare l’Hellas Verona, senza il suo condottiero che guarderà la partita in tv. Una sofferenza per il tecnico piacentino che vive ogni partita sempre con grande entusiasmo.

Inzaghi non molla i suoi ragazzi

A prendere il suo posto Massimiliano Farris anche se, come riportano le pagine del Corriere dello Sport, Simone Inzaghi non vuole far sentire i suoi ragazzi soli. Da quando tutta la famiglia è risultata positiva al Covid-19, il piacentino non ha mai lasciato sola la squadra, ha sempre lavorato da remoto tramite chiamate zoom. Durante la rifinitura, prima di partire per Verona, Simone ha lanciato un messaggio alla squadra: “Resto accanto a voi, pensate a dare il massimo”. La Lazio ora vuole vincere per il suo allenatore, che comunque proverà a dare indicazioni sulla partita con il telefono da casa. I giocatori ce la metteranno tutto per non deludere il proprio mister.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.