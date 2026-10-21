Inzaghi può tornare in Italia: l’indiscrezione delle ultime ore

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico di Lazio ed Inter Simone Inzaghi, attualmente alla guida dell’Al Hilal, sarebbe uno dei candidati per la panchina della Juventus.

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Inzaghi potrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus, la panchina di Spalletti è a rischio.

A lanciare la clamorosa indiscrezione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che ipotizza l’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina bianconera. Il 3-0 che la Lazio ha rifilato alla Juventus nell’ultimo turno di campionato sta facendo vacillare la posizione di Spalletti e l’attuale allenatore dell’Al Hilal è sempre stato un pallino della dirigenza della Vecchia Signora

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