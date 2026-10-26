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Inzaghi e il rimpianto del Covid: “Senza quello stop avremmo vinto lo scudetto”

Published

38 minuti ago

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Inzaghi rimpianto Lazio scudetto Covid

Simone Inzaghi, in una lunga intervista concessa a Il Messaggero, tra i tanti argomenti trattati ha parlato anche dello scudetto sfiorato da allenatore con la Lazio, poi stoppato dal Covid: ecco le sue parole.

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Le parole di Inzaghi sul rimpianto per lo scudetto bloccato dal Covid

“Ricordo quanto erano felici i tifosi, poi arrivò la pandemia, il lungo periodo di sosta, gli infortuni e una ripresa del campionato che non era più lo stesso di prima. Non arrivò lo scudetto ma mi è rimasta consapevolezza di aver costruito una Lazio fantastica, che mi ha regalato emozioni forse irripetibili. Certo, ho un rimpianto nel cuore che mi porterò dietro per tutta la vita: come sarebbe finita senza quella catastrofe di nome Covid?“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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