Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI ALLENATORE – Stagione da record quella della Lazio quest’anno. I biancocelesti hanno accarezzato il sogno Scudetto e ora si godono la qualificazione alla prossima Champions League (ancora non certa al 100%, ma quasi) che mancava da 13 anni. La cavalcata dei capitolini è stata guidata da un grande condottiero come Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ieri ha toccato quota 200 presenze sulla panchina della Lazio ed è, come riporta Lazio Page, il secondo miglior allenatore della storia del club per media punti. Al primo posto Eriksson, che portò Inzaghi e gli ex compagni alla vittoria del campionato nella stagione ’99/’00. Subito dopo c’è lui, che segue le orme di uno dei suoi maestri.

La classifica dei migliori allenatori per media punti con la Lazio

1.96 Eriksson (187)

1.80 Inzaghi (200)

1.75 Zeman (118)

1.69 Maestrelli (183)

1.65 Reja (131)

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.