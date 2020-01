Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI ERIKSSON – La settimana scorsa Simone Inzaghi ha raggiunto Sven Goran Eriksson e ieri lo ha addirittura superato. Con la vittoria contro il Napoli, infatti, il tecnico biancoceleste è riuscito a conquistare la decima vittoria consecutiva in campionato. Per ila Lazio questo è un record in assoluto, poiché non era mai successo prima che la squadra riuscisse a vincere dieci match di fila. Questo primato porta Inzaghi nell’élité degli allenatori e gli permette di guardare oltre.

Lazio, non solo record: ora si guarda avanti

Il mister piacentino, però, non è ancora il migliore. Infatti meglio di lui hanno fatto altri sei allenatori. Il record assoluto è dell‘Inter di Mancini della stagione 2006/07, quando la squadra nell’anno post Calciopoli, riuscì a vincere 17 gare consecutive. La Juventus di Allegri nel 2015/16 è, invece, rimasta ferma a 15 vittorie consecutive. Sempre il tecnico toscano ha poi, nel 2017/18 con 12 vittorie di fila eguagliato Antonio Conte che ne aveva ottenute altrettante, sempre sulla panchina bianconera, nel 2013/14. Ferme ad 11 vittorie consecutive sono, invece, il Milan di Sacchi nel 1989/90 e la Roma di Spalletti nel 2005/06. Sabato all’Olimpico arriva la Sampdoria e i biancocelesti proveranno a raggiungere quota 11.