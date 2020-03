Tempo di lettura: < 1 minuto

INZAGHI LAZIO – Mentre tutto il mondo è costretto a combattere l’emergenza Coronavirus, la Serie A è ferma da ormai quasi 3 settimane. Nel frattempo in casa Lazio, dopo lo slittamento della ripresa degli allenamenti si cerca di trasmettere tranquillità e serenità per quanto possibile.

Inzaghi-Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi è in costante contatto con la squadra attraverso chat e telefonate. Il tecnico biancoceleste ha invitato il gruppo a rimanere sereno ed a crederci, affermando come il lavoro attuale servirà molto per il futuro. I calciatori del club capitolino dal loro canto, hanno deciso di rimanere a Roma e di non effettuare nessuna “fuga” verso il loro paese d’origine. Il mister piacentino non lascia dichiarazioni dal termine della sfida con il Bologna, quando si ritrovò primo in attesa del match tra Juventus e Inter ed allora parlò del sogno scudetto paragonandolo all’impresa del 2000.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.