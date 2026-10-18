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Trentanove anni degli Irriducibili, a Lazio Padova il primo striscione

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2 ore ago

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irriducibili 39 anni fa

Il 18 ottobre 1987 durante Lazio Padova veniva esposto per la prima volta uno striscione destinato a entrare nella storia, IRRIDUCIBILI: 39 anni fa nasceva un gruppo che avrebbe segnato la Curva Nord e il panorama ultras italiano.

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Lo storico gruppo ultras della Lazio, gli Irriducibili, nasceva esattamente 39 anni fa.

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