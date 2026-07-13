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CALCIOMERCATO LAZIO

Una squadra italiana su Gustav Isaksen, ostacolo infortunio

Published

5 ore ago

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Isaksen

Gustav Isaksen al momento, non rientra nella lista dei giocatori da cedere durante questa sessione di calciomercato. Una squadra italiana ha comunque messo gli occhi su di lui.

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La Fiorentina su Isaksen, tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina avrebbe iniziato a valutare anche la situazione di Gustav Isaksen, effettuando un primo sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell’operazione. Nonostante non sia tra i cedibili, l’esterno danese della Lazio resta un profilo interessante per la viola, ma la sua condizione fisica rappresenta un elemento da monitorare. Il giocatore è stato recentemente sottoposto a un intervento per risolvere il problema della pubalgia e, per il secondo anno consecutivo, sarà costretto a saltare tutta la preparazione estiva.

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