Una squadra italiana su Gustav Isaksen, ostacolo infortunio

Gustav Isaksen al momento, non rientra nella lista dei giocatori da cedere durante questa sessione di calciomercato. Una squadra italiana ha comunque messo gli occhi su di lui.

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La Fiorentina su Isaksen, tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina avrebbe iniziato a valutare anche la situazione di Gustav Isaksen, effettuando un primo sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell’operazione. Nonostante non sia tra i cedibili, l’esterno danese della Lazio resta un profilo interessante per la viola, ma la sua condizione fisica rappresenta un elemento da monitorare. Il giocatore è stato recentemente sottoposto a un intervento per risolvere il problema della pubalgia e, per il secondo anno consecutivo, sarà costretto a saltare tutta la preparazione estiva.

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