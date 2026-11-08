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Isaksen, da capitano prepara il sorpasso: nuovo record per il danese

Published

5 ore ago

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Isaksen capitano Lazio record

Isaksen sarà il capitano della Lazio contro il Napoli e raggiungerà quota 132 partire con addosso la maglia biancoceleste: nuovo record per il danese.

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Isaksen si prende la Lazio: pronto il record

Prima da titolare con la fascia da capitano al braccio per Isaksen che prepara anche il sorpasso: il danese occupa la posizione 120 all’interno della classifica dei calciatori che hanno più volte vestito la maglia della Lazio. Dopo la sfida al Napoli raggiungerà la posizione numero 119 in solitaria. Pronto il sorpasso a Oddi, Chamot, Dias e Hysaj. A quota 133 presenze, invece, ci sono Fiore, Spinozzi, Polentes e Biglia.

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