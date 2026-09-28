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Isaksen, gioia in Nazionale: è il Player of The Match

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1 ora ago

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Isaksen Danimarca Galles Player of the Match

Nella partita di Nations League tra Danimarca e Galles, Gustav Isaksen ha offerto una prestazione superba, mettendo a segno la rete del raddoppio che ha fissato il risultato sul definitivo 2-0; al triplice fischio il calciatore della Lazio è stato nominato Player of The Match della sfida.

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Danimarca – Galles, Isaksen premiato come Player of The Match

La Danimarca si appoggia sulle spalle di Gustav Isaksen, che la trascina alla vittoria a suon di gol e prestazioni maiuscole. Nella sfida di Nations League contro il Galles, l’esterno biancoceleste ha siglato la rete del definitivo 2-0, dopo che l’autogol di Davies aveva aperto le marcature. Una prova superlativa, che a fine partita gli è valsa il titolo di Player of The Match, assegnato direttamente dai tifosi della Nazionale danese.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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