Isaksen, dal sogno al campo: può essere lui il capitano della Lazio contro il Napoli

Con l’infortunio di Mattia Zaccagni, ecco che Gustav Isaksen, per la sfida del Maradona contro il Napoli, si candida per una fascia da capitano: può essere lui il leader dei biancocelesti contro i partenoopei.

Isaksen si candida a capitano contro il Napoli: pronta la fascia della Lazio per il danese

La figurina di Isaksen con la faccia di Robben è stata tra le immagini più virali delle ultime ore, avendo spopolato in quel di Formello e non solo. Gustav “Arjen” Isaksen, il danese che sta facendo sognare a suon di giocate e gol i tifosi biancocelesti, a Napoli è pronto per un’altra domenica da sogno. L’ascesa che l’esterno biancoceleste sta avendo è sensazionale, da un’idea di top player si sta passando (finalmente!) a un top player fatto è finito.

I meriti sono suoi ma, certamente, anche di mister Gattuso. Rino lo ha stimolato, pungolato, gli ha chiesto un lavoro diverso rispetto a quello che faceva con Sarri. L’investitura definitiva di grandezza, infatti, potrebbe arrivare proprio contro il Napoli. Con Zaccagni out, ecco che il danese potrebbe portare al braccio la fascia di capitano della Lazio. Quattro gol nelle ultime cinque uscite, tanti quanti realizzati nelle precedenti 29. A una lunghezza solo dal suo record personale, 5 reti su 30 partite. Punta la doppia cifra.

Con Cataldi e Marusic che saranno in panchina, ecco che le gerarchie portano al danese come scelta per la fascia da capitano. Un’investitura speciale nel suo momento magico, più importante. Due i gol segnati contro gli azzurri a cavallo tra il 2024 e il 2025, spera ora di calare il tris. Si lavora anche al rinnovo di contratto fino al 2031, poi il resto si vedrà.

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