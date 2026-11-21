Il Corriere dello Sport in vista di Lazio-Lecce si concentra su due giocatori biancocelesti che stanno facendo ammattire gli avversari in Serie A a suon di ammonizioni: si tratta di Isaksen e Frattesi.

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I giocatori che hanno causato più ammonizioni in Serie A: sul podio Isaksen e Frattesi

Come evidenziato dal quotidiano in particolare è Gustav Isaksen a guidare questa speciale classifica. Il danese ha già causato infatti 8 cartellini gialli. Segue al secondo posto Junior Messias del Genoa con 7, mentre al terzo posto troviamo Frattesi con 6.

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