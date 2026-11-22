Altra prova maiuscola da parte di Isaksen che ogni settimana conferma la sua crescita: i numeri parlano di miglior stagione in Serie A per l’esterno della Lazio.

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I numeri di Isaksen: record in Serie A con la Lazio

Fascia da capitano e assist per Isaksen che contro il Lecce, anche senza andare in goal, ha giocato un altra partita degna di nota. Oggi il Corriere dello Sport parla proprio del danese e mette in evidenza i suoi numeri: grazie ai 4 goal segnati e ai 2 assist forniti ai compagni, l’ala mancina ha già eguagliato la suo miglior campionato con addosso la maglia della Lazio e di conseguenza in Serie A.

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