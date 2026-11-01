Isaksen torna protagonista: ora ha una media di quasi 1 gol a partita

Il Messaggero nella sua edizione odierna sottolinea il rendimento top da parte di Gustav Isaksen nel mese di ottobre che ha visto abbassare di molto la sua media gol.

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La media gol di Isaksen

Dal ritorno dall’infortunio è un altro Isaksen. Il danese ha già messo a segno 3 reti in campionato, ultimo quello realizzato contro il Sassuolo e sarebbero stati 4 se non gliene fosse stato annullato uno per fuorigioco. Il suo ottobre particolarmente prolifico ha fatto si che la sua media gol a partita si abbassasse e adesso è di una rete ogni 103 minuti e dunque quasi un gol a gara. Un dato che evidenzia ancora di più i suoi progressi è quello relativo alla media gol che Isaksen ha invece da quando è arrivato alla Lazio: una rete ogni 460 minuti.

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