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Isaksen torna protagonista: ora ha una media di quasi 1 gol a partita
Il Messaggero nella sua edizione odierna sottolinea il rendimento top da parte di Gustav Isaksen nel mese di ottobre che ha visto abbassare di molto la sua media gol.
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La media gol di Isaksen
Dal ritorno dall’infortunio è un altro Isaksen. Il danese ha già messo a segno 3 reti in campionato, ultimo quello realizzato contro il Sassuolo e sarebbero stati 4 se non gliene fosse stato annullato uno per fuorigioco. Il suo ottobre particolarmente prolifico ha fatto si che la sua media gol a partita si abbassasse e adesso è di una rete ogni 103 minuti e dunque quasi un gol a gara. Un dato che evidenzia ancora di più i suoi progressi è quello relativo alla media gol che Isaksen ha invece da quando è arrivato alla Lazio: una rete ogni 460 minuti.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|G
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|Roma
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|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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