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Isaksen torna protagonista: ora ha una media di quasi 1 gol a partita

Published

40 minuti ago

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Isaksen in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Il Messaggero nella sua edizione odierna sottolinea il rendimento top da parte di Gustav Isaksen nel mese di ottobre che ha visto abbassare di molto la sua media gol.

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La media gol di Isaksen

Dal ritorno dall’infortunio è un altro Isaksen. Il danese ha già messo a segno 3 reti in campionato, ultimo quello realizzato contro il Sassuolo e sarebbero stati 4 se non gliene fosse stato annullato uno per fuorigioco. Il suo ottobre particolarmente prolifico ha fatto si che la sua media gol a partita si abbassasse e adesso è di una rete ogni 103 minuti e dunque quasi un gol a gara. Un dato che evidenzia ancora di più i suoi progressi è quello relativo alla media gol che Isaksen ha invece da quando è arrivato alla Lazio: una rete ogni 460 minuti.

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