Isaksen Top Player di ottobre? La Lazio chiede aiuto ai tifosi

Gustav Isaksen sta vivendo una stagione da sogno e ora può vincere un prestigioso riconoscimento, ovvero quello di miglior giocatore di ottobre: la Lazio si gode l’esterno e chiede ai tifosi di andarlo a votare.

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Isaksen miglior giocatore di ottobre: ecco come votarlo

Tre goal in quattro partite durante lo scorso mese per Isaksen che sta facendo la differenza nella Lazio di Gattuso. Una bella soddisfazione per il club biancoceleste che ora vuol chiedere ai tifosi di votare il danese come migliore giocatore di ottobre. Farlo è molto semplice, basta andare su https://t.co/opfolYICT9 e scegliere l’esterno biancoceleste. Gli altri candidati sono Calò, Douvikas, Thuram, McTominay e Krstovic.

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