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La Danimarca vola con Isaksen e Provstgaard: altro successo

Published

33 minuti ago

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Isaksen Provstgaard Galles Danimarca

La Danimarca vince anche in Galles per 1-0 sfruttando il calcio di rigore conquistato da Gustav Isaksen: l’esterno biancoceleste, insieme a Oliver Provstgaard, è ormai un perno della Nazionale di Riemer.

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Galles – Danimarca, Isaksen e Provstgaard si confermano fondamentali

Si conclude con una vittoria di misura la lunga sosta di Isaksen e Provstgaard con la Nazionale danese. I due calciatori, partiti titolari nella sfida contro il Galles, sono stati in campo rispettivamente per 82′ e per l’intero corso della partita. L’esterno biancoceleste, in particolare, si è messo in mostra conquistando il calcio di rigore, poi realizzato da Hojlund, che ha deciso il match, sfruttando un errore grossolano in fase di disimpegno dei gallesi.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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