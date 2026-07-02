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Isaksen: quarto intervento per pubalgia in casa Lazio in un anno stregato
Alla fine anche per Gustav Isaksen si è resa necessaria l’operazione per risolvere la pubalgia ed il suo è il quarto caso in una sola stagione.
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Isaksen il quarto caso di pubalgia di quest’anno
Come evidenziato da Il Corriere dello Sport il caso di pubalgia di Isaksen è il quarto in una singola stagione. Il primo fu il capitano Zaccagni a giugno 2025 al quale ha fatto seguito Rovella a novembre dopo il flop della terapia conservativa e poi Cataldi, operato in quel di Barcellona a fine campionato. Nel mezzo oltre 50 infortuni muscolari.
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