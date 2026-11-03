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La Lazio vuole blindare Isaksen: ecco il piano per il rinnovo del danese

Published

3 ore ago

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Isaksen rinnovo contratto Lazio

Gustav Isaksen, con Gattuso in panchina, è rinato: gol, giocate, qualità a servizio della squadra, tutte cose che vogliono condurre la Lazio ha chiudere quanto prima l’accordo per il rinnovo di contratto del danese. Per la società è ormai imprescindibile la sua presenza, non ci si può permettere il lusso di lasciarlo in un limbo.

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La Lazio lavora al rinnovo di Isaksen: tutti gli aggiornamenti

La Lazio sa bene che presto potrebbe iniziare un corteggiamento da parte di tanti club per il danese. Ed è per questo che sono iniziati i primi contatti per blindarlo ancora di più. Il contratto del danese scadrà a giugno 2028 e l’idea della società biancoceleste è quella di prolungare l’intesa almeno fino al 2030 con adeguamento economico.

Una mossa che, come riportato da TMW, consentirebbe alla società di difendersi con più forza da eventuali assalti. L’obiettivo è trovare l’intesa prima della fine della stagione per non correre rischi. Isaksen è stato acquistato nel 2023 dal Midtjylland per circa quindici milioni di euro. Il suo ingaggio è intorno a 1,5 milioni di euro. Ora vale decisamente di più. Insomma il lavoro è già iniziato, presto i colloqui entreranno nel vivo per arrivare ad una soluzione che sia soddisfacente per tutti.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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