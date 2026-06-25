Isaksen, preoccupazioni per il rinnovo: caso Romagnoli bis?

Gustav Isaksen alla quarta stagione in biancoceleste è chiamato al salto di qualità nella formazione di Gennaro Gattuso; nel frattempo, la scadenza di contratto nel 2028 e i numerosi vincoli economici imposti alla Lazio destano preoccupazioni in merito alle concrete possibilità di rinnovo.

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Rinnovo Isaksen, tutto fermo: il saldo zero limita le possibilità di manovra

Come riportato dal Corriere dello Sport, Gustav Isaksen si appresta a vivere la prossima stagione, la quarta in biancoceleste, con ancora due anni di contratto, cioè nella stessa situazione in cui si trovavano la scorsa estate Alessio Romagnoli e Mario Gila, entrambi ora a un passo dall’addio e deprezzati. Il rischio, allora, è quello di rivivere una dolorosa separazione, al termine del prossimo anno. Al momento non esiste alcuna volontà di lasciar partire il danese, ma la scadenza nel 2028 impone riflessioni sul rinnovo. Il vincolo del mercato a saldo zero, tuttavia, vieta i prolungamenti con aumento dell’ingaggio e, di conseguenza, non consente di proporre a Isaksen un accordo con adeguamento, così complicando le possibilità di trovare una quadra. E’ vero, c’è ancora tempo e i rapporti con l’entourage, lo stesso di Oliver Provstgaard e Asp Jensen, sono ottimi, ma una soluzione va trovata al più presto per evitare di trovarsi a dover sbrigliare situazioni intricate come quelle attuali.

Nella quarta stagione deve diventare leader

Nel frattempo, di fronte a Isaksen si presenta la quarta stagione vissuta a Formello, che deve essere quella dell’affermazione. Dopo il primo anno chiuso da Felipe Anderson, il secondo vissuto a sprazzi, il terzo senza il posto fisso, il quarto deve dare un cambio di marcia alle sue prestazioni. Gattuso pare intenzionato a schierarlo largo nel 4-2-3-1, una posizione già ricoperta, e con successo, con Baroni, e questa volta non dovrà convivere con ambiziosi contendenti. Il tempo degli alibi è terminato, Isaksen deve salire al ruolo di leader.

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