Mandas esalta Isaksen con una figurina, il danese come Robben – FOTO

Siparietto social molto divertente fra Gustav Isaksen e Christos Mandas: il portiere greco ha postato una figurina attaccata ad un macchinario della palestra di Formello con un fotomontaggio in cui si vede Arjen Robben con la maglia del Bayern Monaco, ma con la faccia del calciatore danese. L’esterno ha risposto al compagno di squadra con un complimento altrettanto altisonante.

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Mandas esalta Isaksen sui social con una figurina particolare.

Il portiere greco della Lazio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post dove si vede una figurina di Arjen Robben con la maglia del Bayern Monaco, ma con la faccia di Isaksen, attaccata su un macchinario della palestra di Formello.

L’esterno danese ha risposto a Mandas così: “Grande Buffon”. Di seguito il post.

https://www.instagram.com/p/DfUiRRziIiz/?img_index=13

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