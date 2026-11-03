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Isaksen come Robben: ecco il paragone dei compagni di squadra

Published

3 ore ago

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Isaksen Robben Lazio

Gustav Isaksen sta avendo un grande inizio di stagione con la sua Lazio trovando anche i gol, infatti dopo che già era circolato tra i tifosi, anche i compagni di squadra hanno iniziato a paragonarlo a Robben.

Leggi anche: La Lazio vuole blindare Isaksen: ecco il piano per il rinnovo del danese

Isaksen come Robben: i gol a giro

Gustav Isaksen ha trovato il gol anche col Cagliari certificando il suo grande momento. La somiglianza con i gol che faceva Arjen Robben, di sinistro sul secondo palo, non sta passando inosservata neanche tra i suoi compagni di squadra. Dele Bashiru commenta secco: “Robben“, mentre Rovella ironizza: “Ti seguo da sempre Arjen“.

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