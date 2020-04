Tempo di lettura: < 1 minuto

REZZA ISS CONFERENZA STAMPA – Il dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità ed epidemiologo, Giovanni Rezza ha parlato così di una possibile ripresa del campionato in conferenza stampa. Queste le sue parole.

Le parole di Rezza

“Da romanista manderei tutto a monte. Non mi sembra che il Cts si sia espresso in maniera definitiva, anche se spetta alla politica la decisione finale. È uno sport che prevede contatti che implicano un alto rischio di trasmissione. Ho sentito che qualcuno proponeva un monitoraggio più stretto, magari con testi ripetuti ogni giorno ai calciatori, ma mi sembra un po tirata come ipotesi e siamo ormai quasi a Maggio. Se devo dare un parere tecnico non ne darei uno favorevole, ma sarà la politica a decidere.

