ITALIA ARMENIA FORMAZIONI UFFICIALI – Questa sera, l’Italia affronta l’Armenia nell’ultima gara valida per i gironi di qualificazione ad Euro 2020. Dopo 90’ minuti in panchina con la Bosnia, Ciro Immobile scenderà in campo questa sera con una maglia da titolare. Queste le formazioni ufficiali E il live del match.

Italia-Armenia, formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Chiesa.

Armenia (5-4-1): Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, Calisir, Ishkhanyan, K. Hovhannisyan; Babayan, A. Grigoryan, Artak Edigaryan, Barseghyan; Karapetyan.

Marcatori

72’ – Romagnoli (Italia)

64’ – Zaniolo (Italia)

33’ – Immobile (Italia)

30’ – Barella (Italia)

9’ – Zaniolo su assist di Immobile (Italia)

8’ – Immobile (Italia)