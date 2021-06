Italia- Austria, Immobile torna a Wembely dopo quattro anni: ecco l’ultima volta

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

WEMBLEY IMMOBILE ITALIA – L’attesa sta per terminare, dopo quattro anni l’Italia torna a giocarsi un ottavo di finale di un campionato euorpeo. Questa volta si giocherà nella meravigliosa cornice di Wembley, uno degli stadi più affascinanti del mondo. Per molti giocatori della nazionale è la prima volta, per altri no. A guidare l’attacco azzurro nella sfida contro l’Austria ci sarà Ciro Immobile, come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport. Per l’attaccante della Lazio non sarà la prima apparizione nel tempio del calcio, il giocatore azzurro già aveva disputato un’amichevole contro l‘Inghilterra nel marzo del 2018 sotto la guida di Luigi Di Biagio. In quel caso, la partita finì 1-1 con i gol di Vardy e Insigne su rigore.